Stiamo vivendo la crisi peggiore

È stata una "doccia gelata", quella arrivata sulle schiene dei dipendenti di Berco. Le avvisaglie che vi fossero problemi erano state notate dai lavoratori. Ma nessuno si aspettava che venisse presentato un percorso di riorganizzazione tanto pesante. Ivan Muraro lavora nello stabilimento da 27 anni, "e di momenti di crisi ne ho già vissuti. Ma posso dire che questa è quella che mi spaventa di più". Una preoccupazione che si legge sui volti e nelle parole dei lavoratori che si sono ritrovati ieri in assemblea. Come conferma Muraro, quanto emerso in questi giorni non è un "un fulmine a ciel sereno", ma è peggiore di quanto ci poteva attendere. "Si, un po' c'è l'aspettavamo, ma non una situazione di questa portata. Ora c'è solo da attendere, e da sperare che vada tutto per il meglio".

