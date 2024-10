Calcionews24.com - Spalletti: «Qui a Udine ho imparato molto; domani gioca Vicario; Fagioli? Merita spazio; Israele è un avversario serio»

Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com

(Di domenica 13 ottobre 2024) Le parole di Luciano, commissario tecnico dell’Italia, in conferenza stampa in vista della sfida controLucianoha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Italia-in Nations League: di seguito le sue parole.RE A– «Territorio bellissimo, sono stato fortunato ad arrivare qui nel corso della mia carriera,