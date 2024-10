Schlein a Bologna: “Dobbiamo ricostruire la sinistra e abbiamo bisogno delle nuove generazioni” (Di domenica 13 ottobre 2024) La segretaria del Pd ha dichiarato che per lei sono importantissime le voci degli studenti, quindi bisogna ascoltarli anche se criticano, invece il governo "favorisce la repressione del dissenso" L'articolo Schlein a Bologna: “Dobbiamo ricostruire la sinistra e abbiamo bisogno delle nuove generazioni” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Schlein a Bologna: “Dobbiamo ricostruire la sinistra e abbiamo bisogno delle nuove generazioni” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di domenica 13 ottobre 2024) La segretaria del Pd ha dichiarato che per lei sono importantissime le voci degli studenti, quindi bisogna ascoltarli anche se criticano, invece il governo "favorisce la repressione del dissenso" L'articolo: “la” proviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Elly Schlein oggi a Bologna : “Che emozione tornare dove ho cominciato da giovane” - Non possiamo accettare il rumore della guerra” per risolvere i problemi “tra Stati. Dal palco della sala Candilejas, infatti, non è lavoro per “una persona che percepisce nove euro lordi e lavora 14 ore al giorno - tuona Schlein -. Per questo serve il salario minimo, un lavoro dignitoso e di qualità ”. (Ilrestodelcarlino.it)

Schlein oggi a Bologna : doppio appuntamento - Dialogheremo con Pd, M5s, Sinistra Italiana, Europa Verde, Più Europa e Azione". . Poi per il pranzo tutti alle vicine Cucine Popolari. 30 è in programma il dialogo con Schlein, alla Casa di Quartiere Katia Bertasi. L’evento è patrocinato dalle librerie Feltrinelli. Nella giornata di oggi, invece, sempre al Katia Bertasi, si aprirà di antifascismo insieme con l’Anpi e con il sindaco Matteo ... (Ilrestodelcarlino.it)

Industria Italiana - l’Irpinia con Bologna : c’è anche Schlein - Tra loro anche la Segretaria Pd Elly Schlein, che questa mattina è andata davanti ai cancelli dello stabilimento di via San Donato per manifestare la sua solidarietà ai lavoratori, che hanno rischiato il trasferimento da  Bologna a Flumeri. i sindacati con l’assessore regionale allo Sviluppo economico Vincenzo Colla e il sindaco di Bologna Matteo Lepore in questi minuti sono al Mimit per ... (Anteprima24.it)