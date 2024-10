Satriano e Carboni, che sfortuna: per entrambi stagione finita. Cosa cambia per l'Inter (Di domenica 13 ottobre 2024) stagione maledetta per Martin Satriano e Valentin Carboni: i due giovani prodotti delle giovanili dell'Inter si sono trasferiti in Ligue 1 nella scorsa sessione di calciomercato, ma per entrambi ci Ilnerazzurro.it - Satriano e Carboni, che sfortuna: per entrambi stagione finita. Cosa cambia per l'Inter Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di domenica 13 ottobre 2024)maledetta per Martine Valentin: i due giovani prodotti delle giovanili dell'si sono trasferiti in Ligue 1 nella scorsa sessione di calciomercato, ma perci

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inter - Satriano vuole il Marsiglia : no al Brest - può raggiungere Carboni. Ecco quanto guadagnano i nerazzurri - Di nuovo Francia: Martin Satriano si appresta a lasciare ancora l`Inter, forse stavolta definitivamente. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti... (Calciomercato.com)

Calciomercato LIVE : Milan su Silvano Vos - Mandela Keita per il Napoli. Inter - Satriano vuole raggiungere Carboni da De Zerbi|Calciomercato -  Vai alla fonte di questo articolo L'articolo Calciomercato LIVE: Milan su Silvano Vos, Mandela Keita per il Napoli. Intanto dal Real Madrid può arrivare il trequartista spagnolo Nicolas Paz Martinez (classe 2004), detto Nico Paz. com: 11. com. 2024-08-19 14:35:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM. (Justcalcio.com)

Calciomercato LIVE : Milan su Silvano Vos - Mandela Keita per il Napoli. Inter - Satriano vuole raggiungere Carboni da De Zerbi - Conto alla rovescia. Venerdì 30 agosto si chiude la campagna trasferimenti estiva, aperta lo scorso 1° luglio: LEGGI QUI TUTTE LE PRINCIPALI... (Calciomercato.com)