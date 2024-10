Roma due fratelli e un amico accoltellati a Ostiense fuori dalla discoteca | sono gravi Caccia agli aggressori | erano 15

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di domenica 13 ottobre 2024) La polizia è intervenuta intorno alle 2 di notte dopo essere stata allertata da alcune persone che avevano visto tre ragazzi a terra sanguinanti. È il bilancio dell’aggressione subita questa notte in zonada tre amici di 20 e 18 anni, tra i quali cidueferiti estati trasportati in codice rosso, come scrive il Corriere, all’ospedale San Camillo, a Santo Spirito, e al San Giovanni. La prognosi dei ragazzi è riservata, ma nonin pericolo di vita. Sarebbero stati aggrediti da un branco di 15 ragazzida unadella zona. Dopo lo scontro i responsabili sarebbero fuggiti verso la zona della Piramide Cestia. L’aggressione Come riporta il Messaggero, sull’aggressionein corso le indagini del commissariato Colombo. Da una prima ricostruzione ancora da confermare, sembrerebbe che i tre non conoscessero i loro