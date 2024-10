Ravenna d’oro, tante iniziative dedicate all’arte e al mosaico. Piazza piena per Giacobazzi (Di domenica 13 ottobre 2024) Ravenna, 13 ottobre 2024 – Le risate suscitate dall’irresistibile (e non banale) comicità di Giuseppe Giacobazzi hanno chiuso ieri sera in Piazza del Popolo la prima giornata della Notte d’oro. L’artista, originario di Alfonsine, era accompagnato sul palco dai Masa. L’offerta era varia e di alto livello, e il pubblico non se l’è fatta scappare. La città è stata presa d’assalto da turisti (molti, a colpo d’occhio, anche gli stranieri) che hanno approfittato, tra le altre cose, degli orari di apertura straordinarie di diversi monumenti e luoghi della cultura, dai monumenti come il Museo Nazionale. Il Mar proponeva l’apertura di ’I’M A MOSAIC! Da Severini, Sironi e Fontana a Paladino, Plessi e Samorì’, con concerto di A Hawk and A Hacksaw live e Armonica dj set, nel chiostro del museo. Nella basilica di San Vitale si è tenuto il concerto Mosaici di Note. Ilrestodelcarlino.it - Ravenna d’oro, tante iniziative dedicate all’arte e al mosaico. Piazza piena per Giacobazzi Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ottobre 2024 – Le risate suscitate dall’irresistibile (e non banale) comicità di Giuseppehanno chiuso ieri sera indel Popolo la prima giornata della Notte. L’artista, originario di Alfonsine, era accompagnato sul palco dai Masa. L’offerta era varia e di alto livello, e il pubblico non se l’è fatta scappare. La città è stata presa d’assalto da turisti (molti, a colpo d’occhio, anche gli stranieri) che hanno approfittato, tra le altre cose, degli orari di apertura straordinarie di diversi monumenti e luoghi della cultura, dai monumenti come il Museo Nazionale. Il Mar proponeva l’apertura di ’I’M A MOSAIC! Da Severini, Sironi e Fontana a Paladino, Plessi e Samorì’, con concerto di A Hawk and A Hacksaw live e Armonica dj set, nel chiostro del museo. Nella basilica di San Vitale si è tenuto il concerto Mosaici di Note.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aggredito in piazza Duomo e derubato della collana d’oro - insegue i ladri : tre arrestati - I tre malviventi hanno cercato di far perdere le proprie tracce correndo verso via San Raffaele ma la vittima del colpo, un 21enne, li ha inseguiti. Secondo quanto riferito i giovani marocchini si sono dichiarati minorenni ma sono risultati poi essere maggiorenni e sono stati arrestati per rapina aggravata e false attestazioni a Pubblico Ufficiale sulla loro identità. (Ilgiorno.it)

Con l’ombrellone nel cantiere a Ferrara : “Così evitiamo i colpi di calore”. Ultimi ritocchi a Piazzale Medaglie d’Oro - Ha venduto macchine a mezza Ferrara. “Per una settimana sono stati giorni da bollino rosso – precisa –. Baraldi pianta l’ombrellone in un secchio, lo apre. Il clima è cambiato, ogni estate sarà sempre più rovente”. Due anche a Bologna”. In alto lo sfondo azzurro, diafano. Lo usano per ripararsi mentre lavorano. (Ilrestodelcarlino.it)