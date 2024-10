Ascoltitv.it - PresaDiretta 13 ottobre 2024: puntata La mafia dei soldi

(Di domenica 13 ottobre 2024) Domenica 13, andrà in onda su Rai3 una nuovadi, il programma d’inchiesta di Riccardo Iacona, a partire dalle 21.20 circa. Laè intitolata “Ladei”.svela i meccanismi occulti dell’impero criminale internazionale. Domenica 13alle 21.40 su Rai 3, laspeciale “Ladei” indaga gli intrecci tra economia legale e illegale, svelando come le mafie stiano diventando vere e proprie holding globali. Dall’America Latina ai paradisi fiscali, passando per l’Europa, il programma racconta le storie di latitanti come Rocco Morabito e Raffaele Imperiale, e svela come il denaro sporco venga riciclato e investito in attività apparentemente lecite. Un’inchiesta che mostra come la criminalità organizzata sia in grado di influenzare economie intere e di corrodere le istituzioni.