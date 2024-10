Musica sotto choc, il famoso muore a soli 38 anni (Di domenica 13 ottobre 2024) Il mondo della Musica in lutto per la prematura scomparsa del famoso artista. L’uomo è morto a soli 38 anni. A dare la tragica notizia è stata la famiglia, che ha condiviso un lungo post sui social per ricordare l’artista scomparso e spiegare ai suoi fan le cause della morte. In tanti hanato ricordando l’enorme talento di Jack. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Hotel va a fuoco nella notte, famiglia intrappolata: interviene l’autoscala Leggi anche: Terremoto in Italia nella notte Jack Revill è morto a soli 38 anni, addio a dj Jackmaster Il noto dj è morto a Ibiza, la sua seconda casa, a causa delle complicanze dovute ad una ferita accidentale alla testa. Lo ha fatto sapere la famiglia, che ricorda l’artista in un commovente post su Instagram. “È con profondo dolore che confermiamo la prematura scomparsa del nostro perno. Tvzap.it - Musica sotto choc, il famoso muore a soli 38 anni Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il mondo dellain lutto per la prematura scomparsa delartista. L’uomo è morto a38. A dare la tragica notizia è stata la famiglia, che ha condiviso un lungo post sui social per ricordare l’artista scomparso e spiegare ai suoi fan le cause della morte. In tanti hanato ricordando l’enorme talento di Jack. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Hotel va a fuoco nella notte, famiglia intrappolata: interviene l’autoscala Leggi anche: Terremoto in Italia nella notte Jack Revill è morto a38, addio a dj Jackmaster Il noto dj è morto a Ibiza, la sua seconda casa, a causa delle complicanze dovute ad una ferita accidentale alla testa. Lo ha fatto sapere la famiglia, che ricorda l’artista in un commovente post su Instagram. “È con profondo dolore che confermiamo la prematura scomparsa del nostro perno.

