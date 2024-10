Ilgiorno.it - La rabbia della madre di Manuel Mastrapasqua: “L’ergastolo ora lo scontiamo noi”. E si rivolge al padre di Daniele Rezza: “Si vergogni”

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Rozzano (Milano), 13 ottobre 2024 – “L'ergastolo lo paghiamo noi a vita, non lui”. Con queste parole Marika, la sorella di, ucciso con una coltellata in strada a Rozzano, ha commentato il fermo per omicidio del 19enne, che nella notte tra il 10 e l'11 ottobre avrebbe sferrato un fendente al ragazzo per rapinarlo di un paio di cuffie. Il giorno dopo la confessione del giovane, fermato ieri dalla Polfer appena sceso da un treno ad Alessandria, cresce ladei familiarivittima, e in particolare per il presunto tentativo di fuga. “Ildoveva portarlo in caserma, non farlo scappare”, si è sfogata la mamma Angela, sottolineando che il genitore avrebbe cercato di “farlo scappare” e gli “ha lavato i pantaloni. Deve vergognarsi”.