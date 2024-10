La guerra dell’alcol a Pisa. Tar contro l’ordinanza che vieta la vendita, ma il Comune rilancia (Di domenica 13 ottobre 2024) Pisa, 13 ottobre 2024 – Il Tar decreta: “Il Comune di Pisa non rispetta la sentenza del 21 febbraio 2024, n. 198 che annullava le ordinanze sindacali del 2023 e che vietavano la vendita di alcolici nella zona della stazione. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana annuncia una nuova udienza per dare esecuzione alla sentenza di annullamento”. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, commenta la decisione e rilancia la linea dura sulla stazione annunciando modifiche al regolamento per rendere gli interventi anti-alcol strutturali: “Prendiamo atto – dice Conti -, della sentenza del Tar che si pronuncerà nel merito nell’aprile del 2025. Lanazione.it - La guerra dell’alcol a Pisa. Tar contro l’ordinanza che vieta la vendita, ma il Comune rilancia Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ottobre 2024 – Il Tar decreta: “Ildinon rispetta la sentenza del 21 febbraio 2024, n. 198 che annullava le ordinanze sindacali del 2023 e chevano ladi alcolici nella zona della stazione. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana annuncia una nuova udienza per dare esecuzione alla sentenza di annullamento”. Il sindaco di, Michele Conti, commenta la decisione ela linea dura sulla stazione annunciando modifiche al regolamento per rendere gli interventi anti-alcol strutturali: “Prendiamo atto – dice Conti -, della sentenza del Tar che si pronuncerà nel merito nell’aprile del 2025.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Via alla prevendita per Pisa. Ma serve la fidelity card - La prevendita per i tifosi bianconeri è aperta, ma come da determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la vendita dei tagliandi per i residenti in Emilia Romagna è attiva solo per il settore ospiti e solo se possessori della Cesena Fc Fidelity Card. Tanto più con entusiasmo, visto come è andato il primo viaggio, conclusosi con l’eliminazione dei toscani dalla Coppa ... (Ilrestodelcarlino.it)

Pisa-Cesena - attiva la prevendita per il settore ospiti : c'è l'obbligo di Fidelity Card - Il Cesena comunica che è attiva la prevendita per il Settore Ospiti dello Stadio “Arena Garibaldi - Romeo Anconetani” di Pisa, in vista del match Pisa-Cesena, valido per l’ottava giornata del campionato Serie B e in programma sabato 5 ottobre alle ore 15:00. Come da determinazione... (Cesenatoday.it)

Al via la vendita dei biglietti per Pisa-Cesena - ) Under 14. p. 00 euro (+ 3 euro d. 8/2/2007 nr. 00 euro (+ 2 euro d. p. 00 euro (+ 2 euro d. 00 euro (+ 2 euro d. Pisa, 30 settembre 2024 - La società Pisa Sporting Club comunica le modalità di acquisto dei biglietti relativi alla gara Pisa-Cesena, in programma sabato 5 ottobre 2024 alle 15 all'Arena Garibaldi e valida per la 8° giornata del Campionato Serie BKT. (Sport.quotidiano.net)