' Hamas pianificava attacco stile 11 settembre su Israele'

(Di domenica 13 ottobre 2024) Anni prima dell'assalto del 7 ottobre 2023, i leader diavevano pianificato un'ondata molto più aggressiva di attacchi terroristici controche prevedevano anche l'abbattimento di due grattacieli di Tel Aviv in11. Secondo documenti del gruppo sequestrati dall'esercito israeliano di cui il Washington Post ha preso visione,intendeva attaccare utilizzando treni, navi e e persino carri trainati da cavalli coinvolgendo i suoi alleati - Hezbollah e l'Iran -per un assalto coordinato controda nord, sud ed est, come ha già rivelato il New York Times.