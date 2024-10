Eccellenza | tutti i risultati e le classifiche dopo la 6giornata

Eccellenza: tutti i risultati e le classifiche dopo la 6°giornata (Di domenica 13 ottobre 2024) La leadership dei due gironi veneti in Eccellenza continua a parlare padovano. Nel raggruppamento A l'Albignasego viene fermato sul pari dal Chiampo e si fa agganciare dal La Rocca Altavilla corsara ad Oppeano. Secondo successo di fila per il Pozzonovo, questa volta in trasferta sul campo del Europa.today.it - Eccellenza: tutti i risultati e le classifiche dopo la 6°giornata Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 13 ottobre 2024) La leadership dei due gironi veneti incontinua a parlare padovano. Nel raggruppamento A l'Albignasego viene fermato sul pari dal Chiampo e si fa agganciare dal La Rocca Altavilla corsara ad Oppeano. Secondo successo di fila per il Pozzonovo, questa volta in trasferta sul campo del

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Eccellenza : tutti i risultati e le classifiche dopo la 6°giornata - La leadership dei due gironi veneti in Eccellenza continua a parlare padovano. Nel raggruppamento A l'Albignasego viene fermato sul pari dal Chiampo e si fa agganciare dal La Rocca Altavilla corsara ad Oppeano. Secondo successo di fila per il Pozzonovo, questa volta in trasferta sul campo del... (Padovaoggi.it)

Eccellenza : tutti i risultati e le classifiche dopo la 4°giornata - . In Eccellenza le padovane non scherzano. Nel girone A l'Albignasego vola con la seconda vittoria in tre partite e mercoledì 2 ottobre occhio al recupero della 1ªgiornata contro il Porto Viro. Il 3 a 2 casalingo contro il Montorio fa sognare mister Bonetto e tifosi granata. In gol Manuel e Mattia. (Padovaoggi.it)

Eccellenza - Coppa Italia : tutti i risultati della 3°giornata delle padovane - Albignasego qualificato, le altre padovane fuori dalla competizione. Sono questi i verdetti al termine dei gironcini in Coppa Italia Eccellenza, raggruppamento Veneto. Nel girone 3 sconfitta in trasferta per il Mestrino United sul campo del Longare Castegnero. Ad avanzare in coppa è il La Rocca... (Padovaoggi.it)