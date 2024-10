Liberoquotidiano.it - "Deve cantare 'sono buguiarda' perché ha mentito": Foti spiana Schlein, come la smaschera

(Di domenica 13 ottobre 2024) Il capogruppo di Fratelli d'Italia, Tommasorisponde per le rime a Ellysulle accise che il governo intende livellare e non aumentare. L'esponente di FdI non usa giri di parole e afferma: "Appassionata di canto quale è,farebbe bene a intonare 'bugiarda',sa di non dire la verità in merito al presunto aumento delle accise sul diesel.è stato rilevato in più occasioni, nelle precedenti Leggi di Bilancio del governo Meloni gli emendamenti del suo partito venivano coperti dalla riduzione dei sussidi ambientali dannosi - cosiddetti Sad - nei quali rientrano anche le accise che gravano sul gasolio e sulla benzina". Poispiega il suo ragionamento: "Questo significa che il Pd, non altri, voleva aggravare i costi del diesel e della benzina.