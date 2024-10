Thesocialpost.it - Comizio Trump, arrestato uomo con armi in macchina

(Di domenica 13 ottobre 2024) Un, Vem Miller, 49 anni, è statoa Coachella, in California, mentre tentava di accedere a undi Donaldcon un falso accredito per VIP. Durante un controllo di sicurezza, nella sua auto sono state trovateda fuoco e un’ingente quantità di munizioni. Nessun pericolo perL’è stato fermato al posto di controllo sabato, mentre l’ex presidenteera atteso per il suo intervento pubblico. “Questo episodio non ha impattato la sicurezza dell’ex presidenteo dei partecipanti all’evento”, ha dichiarato Chad Bianco, sceriffo della contea di Riverside. Le autorità stanno ora indagando sui motivi del tentativo di Miller di entrare nell’area delcon un’arma. Le teorie complottiste dietro l’arresto? Miller è noto per essere vicino ad alcuni ambienti complottisti.