Beach soccer, Italia ai Mondiali 2025! Svizzera demolita a Cadice nella seconda fase di qualificazione (Di domenica 13 ottobre 2024) Ci voleva la super prestazione e questa è arrivata. Missione compiuta per la Nazionale Italiana di Beach soccer allenata da Emiliano Del Duca che si è qualificata per i Mondiali 2025 che si terranno alle Seychelles l’anno venturo. Il percorso degli azzurri si era complicato maledettamente dopo il ko della prima giornata della seconda fase a gironi contro la Danimarca. Superata poi nel secondo match la Bielorussia (semifinalista negli ultimi Mondiali) con un perentorio 9-3, la compagine tricolore ha affrontato la Svizzera in questa qualificazione a Cadice e l’affermazione è stata perentoria (12-0). In questa maniera, l’Italia ha ottenuto la decima qualificazione alla rassegna iridata, la quinta nelle ultime sei edizioni. Oasport.it - Beach soccer, Italia ai Mondiali 2025! Svizzera demolita a Cadice nella seconda fase di qualificazione Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ci voleva la super prestazione e questa è arrivata. Missione compiuta per la Nazionalena diallenata da Emiliano Del Duca che si è qualificata per iche si terranno alle Seychelles l’anno venturo. Il percorso degli azzurri si era complicato maledettamente dopo il ko della prima giornata dellaa gironi contro la Danimarca. Superata poi nel secondo match la Bielorussia (semifinalista negli ultimi) con un perentorio 9-3, la compagine tricolore ha affrontato lain questae l’affermazione è stata perentoria (12-0). In questa maniera, l’ha ottenuto la decimaalla rassegna iridata, la quinta nelle ultime sei edizioni.

Beach soccer : l’Italia si qualifica ai Mondiali per la decima volta nella sua storia - “Siamo forti e sappiamo di esserlo. Seconda qualificazione consecutiva per l’Italia, che arriverà in fiducia dopo l’argento del 2023 a Dubai. Gli azzurri di mister Del Duca battono con un roboante 12-0 la Svizzera e riescono a chiudere al primo posto il girone spagnolo staccando il pass per la rassegna iridata nelle Seychelles, in programma il prossimo maggio. (Sportface.it)

Beach soccer - qualificazioni Mondiali : l’Italia batte la Bielorussia - per gli azzurri decisiva la sfida contro la Svizzera - Dall’altra parte del campo presente un avversario ostico: l’Italia aveva già affrontato la Bielorussia nella semifinale di Coppa del Mondo a Dubai lo scorso anno. A passare il turno di qualificazione saranno le prime due di ogni girone, con Italia e Bielorussia a quota 3 (Azzurri a +5 differenza reti, Bielorussia 0), Danimarca 2 e Svizzera 0. (Sportface.it)

Beach soccer - qualificazioni Mondiali 2025 : Italia sconfitta dalla Danimarca - L‘Italia perde con la Danimarca nella prima partita del secondo girone delle qualificazioni ai Mondiali 2025, in programma dall’1-11 maggio alle Seychelles (1-11 maggio 2025). 15, diretta Vivo Azzurro TV) in una gara che di fatto diventa da dentro o fuori contro un avversario di altissima caratura, contro cui i ragazzi di Del Duca hanno giocato la semifinale del Mondiale di Dubai lo scorso ... (Sportface.it)