Ballando con le Stelle 2024, chi sono gli eliminati della terza puntata del 12 ottobre? La classifica delle coppie

E' da poco calato il sipario sulla terza puntata di Ballando con le Stelle 2024, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Una puntata ricca di colpi di scena, scontri e confronti tra concorrenti e giuria. Ecco cosa è successo e chi sono gli eliminati di questa puntata.

Ballando con le Stelle 2024, il racconto della terza puntata

La terza puntata di Ballando con le Stelle 2024 inizia con la presentazione delle coppie in gara. Dopo le esibizioni dei concorrenti, affiancati dai loro maestri, è la volta del fatidico momento di affrontare l'analisi della giuria in studio, guidata da Carolyn Smith e composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli.

Ballando con le Stelle 2024 - terza puntata : en plein per Bianca Guaccero e Giovanni Pernice - “Regalano il sogno di essere senza tempo; questo secondo me li rende vincenti“, afferma Matano. “Ho sentito delle cose belle di me; mi sento già un’eroina di Terra Amara“, commenta ironica Selvaggia sui ringraziamenti ricevuti, nella clip, da Palali per averlo difeso. A dare il colpo di grazia a Massimiliano arriva Mariotto: “Eri finto come una moneta bucata“. (Davidemaggio.it)

Bianca Guaccero fa il pieno di 10 a Ballando con le Stelle - Carolyn Smith in piedi dopo l’esibizione - Che brava Bianca Guaccero! La conduttrice ha fatto il pieno di 10 e anche Carolyn Smith si è alzata in piedi per lei L'articolo Bianca Guaccero fa il pieno di 10 a Ballando con le Stelle, Carolyn Smith in piedi dopo l’esibizione proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Ballando con le Stelle 2024 - terza puntata : En plein per Bianca Guaccero e Giovanni Pernice - La gara Aprono le danze della terza puntata Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen con un valzer, preparato negli ultimi due giorni perché il volto di Uno Mattina si è infortunato durante le prove e, attualmente, ha uno strappo al gluteo sinistro. “Regalano il sogno di essere senza tempo; questo secondo me li rende vincenti“, afferma Matano. (Davidemaggio.it)