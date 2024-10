Atalanta, tutte le opzioni di Gasperini per la difesa: l’obiettivo è avere un reparto sempre al top (Di domenica 13 ottobre 2024) Una volta terminata la sosta dedicata agli impegni delle Nazionali, per l’Atalanta inizierà un autentico tour de force che vedrà i nerazzurri disputare – tra Serie A e Champions League – ben sette partite nell’arco di venti giorni, ovvero fino al break internazionale di metà novembre. Il 20 ottobre i nerazzurri faranno visita al Venezia, mentre tre giorni più tardi al Gewiss Stadium arriverà il Celtic per la terza giornata di Champions League. Sabato 26, invece, stesso scenario ma torna il campionato con il Genoa da affrontare con il favore del pubblico. Il calendario si fa sempre più fitto di impegni perché il 30 ottobre ci sarà anche il turno infrasettimanale: Dea in campo contro il Monza, ancora una volta in casa. Bergamonews.it - Atalanta, tutte le opzioni di Gasperini per la difesa: l’obiettivo è avere un reparto sempre al top Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Una volta terminata la sosta dedicata agli impegni delle Nazionali, per l’inizierà un autentico tour de force che vedrà i nerazzurri disputare – tra Serie A e Champions League – ben sette partite nell’arco di venti giorni, ovvero fino al break internazionale di metà novembre. Il 20 ottobre i nerazzurri faranno visita al Venezia, mentre tre giorni più tardi al Gewiss Stadium arriverà il Celtic per la terza giornata di Champions League. Sabato 26, invece, stesso scenario ma torna il campionato con il Genoa da affrontare con il favore del pubblico. Il calendario si fapiù fitto di impegni perché il 30 ottobre ci sarà anche il turno infrasettimanale: Dea in campo contro il Monza, ancora una volta in casa.

