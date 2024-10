A Como è polemica sulla chiusura e l’accorpamento di otto scuole. Il sindaco: “I genitori sono dei pappemolli, sempre a lamentarsi per spostamenti di poche centinaia di metri” (Di domenica 13 ottobre 2024) La chiusura di otto scuole a Como ha acceso un'aspra polemica tra il sindaco Alessandro Rapinese e i genitori degli studenti. Durante la discussione di una mozione presentata da Svolta Civica per fermare le chiusure, bocciata dalla maggioranza, il sindaco ha definito le famiglie comasche "pappemolli", abituate a lamentarsi per spostamenti di poche centinaia di metri, a differenza di quelle residenti fuori città che percorrono abitualmente distanze maggiori per accompagnare i figli a scuola. L'articolo A Como è polemica sulla chiusura e l’accorpamento di otto scuole. Il sindaco: “I genitori sono dei pappemolli, sempre a lamentarsi per spostamenti di poche centinaia di metri” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ladiha acceso un'aspratra ilAlessandro Rapinese e idegli studenti. Durante la discussione di una mozione presentata da Svolta Civica per fermare le chiusure, bocciata dalla maggioranza, ilha definito le famiglie comasche "", abituate aperdidi, a differenza di quelle residenti fuori città che percorrono abitualmente distanze maggiori per accompagnare i figli a scuola. L'articolo Adi. Il: “Ideiperdidi” .

