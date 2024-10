Un corteo per dire no alla tangenziale Vigevano-Malpensa (Di sabato 12 ottobre 2024) Abbiategrasso (Milano), 12 ottobre 2024 - “Più treni, meno strade”. Ancora, “Coltiviamo paesaggio, sdradichiamo cemento”, si legge sugli striscioni in testa al corteo per dire “no” alla tangenziale Vigevano-Malpensa, organizzata fra Albairate e Abbiategrasso . Oltre 1,500 cittadini hanno sfilato oggi, sabato 12 ottobre, per le strade di Abbiategrasso. A sostenere la battaglia anche Legambiente. “Siamo da sempre contrari a un’opera, che minaccia un territorio già compromesso”. L’associazione ambientalista chiede anche “chiarezza sui ruoli preposti alla realizzazione di un’infrastruttura che ha alternative sia viabilistiche sia politiche”. Ilgiorno.it - Un corteo per dire no alla tangenziale Vigevano-Malpensa Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Abbiategrasso (Milano), 12 ottobre 2024 - “Più treni, meno strade”. Ancora, “Coltiviamo paesaggio, sdradichiamo cemento”, si legge sugli striscioni in testa alper“no”, organizzata fra Albairate e Abbiategrasso . Oltre 1,500 cittadini hanno sfilato oggi, sabato 12 ottobre, per le strade di Abbiategrasso. A sostenere la battaglia anche Legambiente. “Siamo da sempre contrari a un’opera, che minaccia un territorio già compromesso”. L’associazione ambientalista chiede anche “chiarezza sui ruoli prepostirealizzazione di un’infrastruttura che ha alternative sia viabilistiche sia politiche”.

