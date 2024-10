Rotatoria sulla Pontina: se ne parla in Commissione (Di sabato 12 ottobre 2024) Latina, 12 ottobre 2024 – La Rotatoria sulla Pontina con la relativa messa in sicurezza del tratto compreso tra il km 99 e il km 101, e la condivisione del programma urbanistico della Città. Sono stati questi i due punti all’ordine del giorno discussi nel corso dell’ultima riunione della IV Commissione Consiliare Assetto del Territorio, Centro Storico, Usi Civici, Edilizia Sanitaria, Scolastica e Sociale convocata dal Presidente Anna Maria Speranza. La riunione si è aperta proprio con l’intervento del sindaco di Terracina con delega all’Urbanistica, Francesco Giannetti, che ha manifestato la volontà di condividere con tutti il programma urbanistico della Città, sottolineando la necessità di uno studio che guardi al passato, esamini le criticità e le esigenze del presente, e proiettata al futuro porti a una progettualità a medio e lungo termine. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Latina, 12 ottobre 2024 – Lacon la relativa messa in sicurezza del tratto compreso tra il km 99 e il km 101, e la condivisione del programma urbanistico della Città. Sono stati questi i due punti all’ordine del giorno discussi nel corso dell’ultima riunione della IVConsiliare Assetto del Territorio, Centro Storico, Usi Civici, Edilizia Sanitaria, Scolastica e Sociale convocata dal Presidente Anna Maria Speranza. La riunione si è aperta proprio con l’intervento del sindaco di Terracina con delega all’Urbanistica, Francesco Giannetti, che ha manifestato la volontà di condividere con tutti il programma urbanistico della Città, sottolineando la necessità di uno studio che guardi al passato, esamini le criticità e le esigenze del presente, e proiettata al futuro porti a una progettualità a medio e lungo termine.

