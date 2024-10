Roma-Inter dopo la sosta: Inzaghi confida in una crescita (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma-Inter sarà la prossima sfida della Serie A 2024-2025 per i nerazzurri. Il tecnico dei meneghini Simone Inzaghi spera di sfruttare un fattore positivo. LA SFIDA – La Roma ospiterà l’Inter nell’ottava giornata di questa Serie A. I giallorossi sono alla ricerca di note favorevoli dopo le due gare senza vittoria contro l’Elfsborg, vittorioso in casa per 1-0, e il Monza, con cui i capitolini hanno pareggiato per 1-1 nell’ultima gara di campionato. La squadra meneghina si auspica di confermarsi a un livello elevato dopo le tre vittorie consecutive conseguite con Udinese, Stella Rossa e Torino. Il reparto offensivo dell’Inter sta carburando senza riserve, mentre il principale nodo continua ad essere rappresentato dalle fragilità difensive mostrate nelle prime 7 gare di campionato. Inter-news.it - Roma-Inter dopo la sosta: Inzaghi confida in una crescita Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 12 ottobre 2024)sarà la prossima sfida della Serie A 2024-2025 per i nerazzurri. Il tecnico dei meneghini Simonespera di sfruttare un fattore positivo. LA SFIDA – Laospiterà l’nell’ottava giornata di questa Serie A. I giallorossi sono alla ricerca di note favorevolile due gare senza vittoria contro l’Elfsborg, vittorioso in casa per 1-0, e il Monza, con cui i capitolini hanno pareggiato per 1-1 nell’ultima gara di campionato. La squadra meneghina si auspica di confermarsi a un livello elevatole tre vittorie consecutive conseguite con Udinese, Stella Rossa e Torino. Il reparto offensivo dell’sta carburando senza riserve, mentre il principale nodo continua ad essere rappresentato dalle fragilità difensive mostrate nelle prime 7 gare di campionato.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I NERAZZURRI. Barella è pronto a riprendersi l’Inter. Roma nel mirino - A settembre un’operazione al naso, stavolta un guaio muscolare. Il comune denominatore delle due soste per le nazionali è che per Nicolò Barella, dopo tanto tempo, sono state realmente delle pause in cui non ha giocato. Da valutare come torneranno i nazionali. Per la seconda volta consecutiva, Luciano Spalletti ha fatto a meno di lui. (Sport.quotidiano.net)

Buchanan vede la luce (e il campo!) : il punto per Roma-Inter – CdS - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Il giocatore tra martedì e mercoledì si potrà allenare con il gruppo, facendo anche a parte un po’ di palestra. Fonte: Corriere dello Sport – p. PROGRAMMA – Il calvario per Buchanan sembra ormai finito. gua Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ... (Inter-news.it)

Inter - da sosta a sosta calendario terribile : subito la Roma - Derby d'Italia con la Juve e Conte all'ultima - Una stagione o quasi racchiusa all`interno di in un solo mese. Ovviamente esagerando il concetto, ma le gare che l`Inter si troverà ad affrontare,... (Calciomercato.com)