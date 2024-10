Ilrestodelcarlino.it - Regionali, salta il dibattito. Niente confronto a teatro

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Le trattative intavolate nei giorni scorsi non sono andate a buon fine.ilpubblico tra candidati alla presidenza della Regione previsto il 31 ottobre alcomunale Stignani. L’annullamento dell’iniziativa organizzata dalla Diocesi con il Comune, in vista delle elezioni del 17-18 novembre, è da ricondurre all’indisponibilità di Elena Ugolini, candidata civica del centrodestra. Ugolini ha infatti detto basta ai faccia a faccia con Michele de Pascale, aspirante presidente della Regione sostenuto dal centrosinistra. "Dopo i primi due confronti ho visto che mi rimane poco tempo e preferisco usarlo per incontrare le persone", aveva detto Ugolini in conferenza stampa a Bologna. "Penso che sia utile anche per lui – aveva aggiunto la candidata civica del centrodestra - perché le persone vanno ascoltate e serve per riavvicinarle alla politica.