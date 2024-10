Promozione / Vigor Castelfidardo al terzo risultato utile consecutivo: 1-0 sul Gabicce Gradara (Di sabato 12 ottobre 2024) Al contrario, i pesaresi, subiscono la prima sconfitta stagionale. In gol ad inizio gara di Ascani. Palo di Dominici VALLESINA, 12 ottobre 2024 – terzo risultato utile consecutivo per l’undici di Malavenda. Che corrisponde al primo stop stagionale per il Gabicce Gradara. Il gol ad inizio gara. Al 5? infatti su una palla persa dagli ospiti Ascani va in gol . Per gli ospiti un palo di Dominici ed una protesta per un presunto fallo in area sullo stesso Dominici. Vigor Castelfidardo: Lombardi, Magi (24? st Borbotti), Perna (36? st Calligari), David, Valler, Ascani (19? st Garofolo), Ballarini, Mosca, Storani (11? st Bandanera), Terrè (24? st Luque), Kurti. A disposizione: Boninfante, De Maio, Kante, Barigelli. All. Malavenda. .com - Promozione / Vigor Castelfidardo al terzo risultato utile consecutivo: 1-0 sul Gabicce Gradara Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024) Al contrario, i pesaresi, subiscono la prima sconfitta stagionale. In gol ad inizio gara di Ascani. Palo di Dominici VALLESINA, 12 ottobre 2024 –per l’undici di Malavenda. Che corrisponde al primo stop stagionale per il. Il gol ad inizio gara. Al 5? infatti su una palla persa dagli ospiti Ascani va in gol . Per gli ospiti un palo di Dominici ed una protesta per un presunto fallo in area sullo stesso Dominici.: Lombardi, Magi (24? st Borbotti), Perna (36? st Calligari), David, Valler, Ascani (19? st Garofolo), Ballarini, Mosca, Storani (11? st Bandanera), Terrè (24? st Luque), Kurti. A disposizione: Boninfante, De Maio, Kante, Barigelli. All. Malavenda.

