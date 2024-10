Pedro Lazio, futuro ancora insieme? Ecco le ultime sul possibile rinnovo dello spagnolo (Di sabato 12 ottobre 2024) Pedro Lazio, futuro ancora insieme? Ecco le ultime sul possibile rinnovo dello spagnolo ex Barcellona. Il suo contratto scadrà a giugno La storia tra Pedro e la Lazio sembrava essere terminata già dalla fine della scorsa stagione. Lo spagnolo però è rimasto a Roma e, nelle ultime settimane, tra Serie A ed Europa League si è ripreso la scena. Due gol Calcionews24.com - Pedro Lazio, futuro ancora insieme? Ecco le ultime sul possibile rinnovo dello spagnolo Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 12 ottobre 2024)lesulex Barcellona. Il suo contratto scadrà a giugno La storia trae lasembrava essere terminata già dalla fine della scorsa stagione. Loperò è rimasto a Roma e, nellesettimane, tra Serie A ed Europa League si è ripreso la scena. Due gol

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meghan Markle in Colombia oltre a parlare in spagnolo ha fatto una rivelazione sulla figlia Lilibet. E Harry obbedisce... Leggi su Amica.it - Meghan e Harry a Cartagena mano nella mano: glielo ha “ordinato” lei… (foto Getty Images) Le rivelazioni sulla piccola Lilibet A far chiacchierare i fan e i media, poi, ci ha pensato una dichiarazione di Meghan pronunciata nell’ultimo giorno di tour a proposito della piccola Lilibet. Come riporta il Daily Mail, infatti, essendo i locali molto poveri le preoccupazioni dei duchi sul ... (Amica.it)