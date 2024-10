Milan, guarda che Leao! Giocata strabiliante con il Portogallo | Video (Di sabato 12 ottobre 2024) Rafael Leao, attaccante esterno del Milan, si è reso protagonista di una super Giocata con il Portogallo nel match contro la Polonia Pianetamilan.it - Milan, guarda che Leao! Giocata strabiliante con il Portogallo | Video Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Rafael, attaccante esterno del, si è reso protagonista di una supercon ilnel match contro la Polonia

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan-Udinese - Ehizibue : “Leao e Theo tosti da affrontare. E ve ne dico un altro” - Kingsley Ehizibue, calciatore dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match contro il Milan in Serie A. (Pianetamilan.it)

Milan - come il futuro di Hernández può influenzare quello di Leão - Non è stato, fin qui, un avvio di stagione scintillante per Rafa Leão con appena 1 gol e 4 assist in 9 presenze tra serie A e Champions... (Calciomercato.com)

Milan - Morata e Leao titolari in Nations League? La decisione - In vista delle gare di questa sera valevoli per la Nations League, sono state rese note le formazioni ufficiali delle Nazionali impegnate, che... (Calciomercato.com)