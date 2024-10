Lezioni, animazioni teatrali e visite guidate: torna ‘Il Consorzio per la scuola’ (Di sabato 12 ottobre 2024) La scuola è iniziata da qualche settimana e anche quest’anno tornano i progetti e le iniziative del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, dentro e fuori le classi primarie e secondarie di primo e secondo grado in tutto il territorio consortile.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday Ferraratoday.it - Lezioni, animazioni teatrali e visite guidate: torna ‘Il Consorzio per la scuola’ Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) La scuola è iniziata da qualche settimana e anche quest’annono i progetti e le iniziative deldi Bonifica Pianura di Ferrara, dentro e fuori le classi primarie e secondarie di primo e secondo grado in tutto il territorio consortile.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Libero consorzio comunale - indette le elezioni : il 15 dicembre si vota per presidente e Consiglio - . . Sono state indette, su decreto del presidente della Regione Renato e dell'assessore Andrea Messina, per domenica 15 dicembre le elezioni dei presidenti e dei Consigli dei Liberi consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani e dei Consigli metropolitani di Palermo. (Agrigentonotizie.it)

Elezioni del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno : il presidente uscente Ventavoli il più votato - I Consorzi di bonifica della Toscana rinnovano i loro organismi direttivi. Tra sabato e domenica scorsi si sono chiuse le operazioni di voto in tutta la regione. Al Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, dove correva un’unica lista, sono andati alle urne 2.354 votanti fra persone fisiche e... (Pisatoday.it)

Consorzio di Bonifica - le elezioni. Oggi ultimo giorno per votare. Campagna elettorale infuocata - Alle sue uscite normalmente cerchiamo di non dare seguito, in quanto provocano una generalizzata ilarità. Ma quando veniamo tirati in ballo su importanti e strategici argomenti, siamo costretti a fare chiarezza". Allo stesso modo, però, uno dei nostri obiettivi è quello di investire anche sulla pulizia di zanelle, briglie e torrenti in montagna perché da lì passa la sicurezza a valle quando si ... (Lanazione.it)

Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno verso le elezioni - “Le elezioni consortili rappresentano uno strumento importante di democrazia e un momento fondamentale di autogoverno del territorio. 00”, conclude. Ciascun consorziato (persona fisica o soggetto giuridico) quindi ha diritto ad esprimere un solo voto all’interno della sezione di appartenenza”, sintetizza così la normativa, che regola le operazioni di voto per il rinnovo degli organi di indirizzo ... (Lanazione.it)