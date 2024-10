Keinan Davis: «Il gol della salvezza dell’Udinese è il più importante della mia carriera. Lucca, Thauvin, Sanchez: ecco cosa penso di loro. L’Europa? Yes, we can…» (Di sabato 12 ottobre 2024) L’attaccante dei friulani ha parlato del possibile approdo in Europa dei bianconeri e di altre tematiche Keinan Davis, attaccante inglese di 26 anni, è una delle risorse che ha a disposizione l’Udinese, partita molto bene in questo campionato sotto la direzione di Runjaic. Il giocatore si è raccontato a La Gazzetta dello Sport, iniziando dal Calcionews24.com - Keinan Davis: «Il gol della salvezza dell’Udinese è il più importante della mia carriera. Lucca, Thauvin, Sanchez: ecco cosa penso di loro. L’Europa? Yes, we can…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 12 ottobre 2024) L’attaccante dei friulani ha parlato del possibile approdo in Europa dei bianconeri e di altre tematiche, attaccante inglese di 26 anni, è una delle risorse che ha a disposizione l’Udinese, partita molto bene in questo campionato sotto la direzione di Runjaic. Il giocatore si è raccontato a La Gazzetta dello Sport, iniziando dal

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Keinan Davis: "A Udine mi sento come a casa mia. Un posto in Europa? Possibile" - l’ etichetta di eroe fa soltanto sorridere Keinan Davis. Anche se l’Udinese deve tantissimo a questo omone inglese, con una notevole somiglianza con Romelu Lukaku, dichiaratamente astemio, che proprio ... (gazzetta.it)

Udinese, Davis: “L’Inter è senza dubbio la squadra più forte in Italia. E Calhanoglu…” - «Sanchez? Un top player. Ha giocato nell’Arsenal, la squadra per cui tifo da sempre. Ci parlo, per me è un onore dividere lo spogliatoio con lui». Testata giornalistica registrata - Aut.Trib.di Bologn ... (fcinter1908.it)

Notizie Udinese – Davis: “Europa un sogno? No, si può fare…” - Keinan Davis continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le ultime sull'Europa ... (mondoudinese.it)