Ilrestodelcarlino.it - Italia Viva, summit prima delle urne di novembre. A breve tre incontri fra città e provincia

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Dopo le uscite dei coordinatorile e comunale,prova a serrare i ranghi. L’assemblea degli iscritti, coordinata da Pilade Perelli (coordinatore pro tempore), ha sancito l’avvio della campagna elettorale che, per i renziani, si articolerà in tre appuntamenti. A Cento, si terrà un incontro sulla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio ferrarese in un’ottica di conoscenza e approfondimento dei valori e dei principi che formano una cittadinanza attiva e responsabile. Ad Argenta verrà realizzato un appuntamento dedicato alle politiche agricole nel territorio ferrarese e sulle sue opportunità di sviluppo. A Ferrara, invece, il focus verterà sulle attività industriali legate alla valorizzazione e allo sviluppo del polo chimico industriale, alla lucericerche legate al ricicloplastiche.