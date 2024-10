"In modo criminale". Morte di Luca Salvatori: il duro sfogo del padre riapre il caso | Video (Di sabato 12 ottobre 2024) Maurizio Salvadori si è lasciato andare a un duro sfogo dopo la scomparsa del figlio. Luca è morto in sella alla sua moto durante una gara del campionato internazionale di Road Racing a Frohburg, in Germania. Con un Video sul canale YouTube del figlio, il presidente e AD di Trident Music ha voluto ripercorrere gli ultimi attimi del trentaduenne, scomparso anche a causa "delle barriere messe in modo criminale". "Molti mi hanno chiesto come sia stato possibile un incidente del genere non ci sono immagini ufficiali se non quelle che arrivano dalla moto di Luca - ha spiegato Maurizio nel Video -. Lui era perfettamente cosciente dei rischi di queste gare e l'incidente con Didier Grams è una fatalità. Allo stesso tempo però mi sento di dire che le barriere di protezione predisposte fuori da quella curva sono state messe in una maniera criminale. Liberoquotidiano.it - "In modo criminale". Morte di Luca Salvatori: il duro sfogo del padre riapre il caso | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Maurizio Salvadori si è lasciato andare a undopo la scomparsa del figlio.è morto in sella alla sua moto durante una gara del campionato internazionale di Road Racing a Frohburg, in Germania. Con unsul canale YouTube del figlio, il presidente e AD di Trident Music ha voluto ripercorrere gli ultimi attimi del trentaduenne, scomparso anche a causa "delle barriere messe in". "Molti mi hanno chiesto come sia stato possibile un incidente del genere non ci sono immagini ufficiali se non quelle che arrivano dalla moto di- ha spiegato Maurizio nel-. Lui era perfettamente cosciente dei rischi di queste gare e l'incidente con Didier Grams è una fatalità. Allo stesso tempo però mi sento di dire che le barriere di protezione predisposte fuori da quella curva sono state messe in una maniera

