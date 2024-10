Il flop di Elon Musk: Wall Street boccia il suo nuovo robotaxi (Di sabato 12 ottobre 2024) Il numero uno di Tesla era arrivato agli studi Warner di Los Angeles a bordo della Cybercab, il robotaxi che è la sua ultima trovata ma il mercato lo boccia e il titolo va in perdita a Wall Street. Elon Musk aveva scelto l’evento We Robot negli studi Warner di Los Angeles per presentare il Il flop di Elon Musk: Wall Street boccia il suo nuovo robotaxi L'Identità. Lidentita.it - Il flop di Elon Musk: Wall Street boccia il suo nuovo robotaxi Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il numero uno di Tesla era arrivato agli studi Warner di Los Angeles a bordo della Cybercab, ilche è la sua ultima trovata ma il mercato loe il titolo va in perdita aaveva scelto l’evento We Robot negli studi Warner di Los Angeles per presentare il Ildiil suoL'Identità.

