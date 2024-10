Concorso al Cas, gli esattori in attesa di assunzione: "No alla guerra fra poveri, serve un po' solidarietà e pazienza tra colleghi" (Di sabato 12 ottobre 2024) “Qualcuno la chiama “guerra tra poveri” ma si tratta di una guerra insensata tra lavoratori che hanno i medesimi diritti: il diritto al lavoro, un lavoro dignitoso che qualcuno aspetta da anni. Vi è una lotta tra chi non ha niente e chi vuole ancora di più. Ma si può ottenere tutto, basta un po' Messinatoday.it - Concorso al Cas, gli esattori in attesa di assunzione: "No alla guerra fra poveri, serve un po' solidarietà e pazienza tra colleghi" Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) “Qualcuno la chiama “tra” ma si tratta di unainsensata tra lavoratori che hanno i medesimi diritti: il diritto al lavoro, un lavoro dignitoso che qualcuno aspetta da anni. Vi è una lotta tra chi non ha niente e chi vuole ancora di più. Ma si può ottenere tutto, basta un po'

