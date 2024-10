Chi era Fabio Biasin, il volontario della Protezione Civile morto in un incidente con la moto (Di sabato 12 ottobre 2024) Fabio Biasin è morto nel tardo pomeriggio dell'11 ottobre in seguito a un incidente stradale. Il 55enne, nato a Monza e residente nel Pavese, si era schiantato con la moto contro un furgone. Fanpage.it - Chi era Fabio Biasin, il volontario della Protezione Civile morto in un incidente con la moto Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024)nel tardo pomeriggio dell'11 ottobre in seguito a unstradale. Il 55enne, nato a Monza e residente nel Pavese, si era schiantato con lacontro un furgone.

Si chiamava Fabio Biasin il centauro 55enne di Bereguardo morto nel frontale con un furgone a Corsico - Questa mattina ai messaggi allegri d’auguri si sono aggiunti quelli colmi di dolore e incredulità per la sua morte improvvisa. ”, scrive l’amico Luca Zampini. Fabio Biasin aveva appena festeggiato il compleanno ad agosto. Da quanto è stato ricostruito dagli agenti della Polizia locale, il 55enne ha invaso la corsia opposta lungo la quale stava sopraggiungendo il camion, probabilmente a causa di ... (Ilgiorno.it)