Azione | Ostia e Acilia non siano territtori di serie B

Ostia, 12 ottobre 2024 – "Acilia e Ostia non possono essere territori di serie B. Vertenza Roma nasce proprio per questo: dare voce alle istanze di cittadini, movimenti e comitati di quartiere. Non può essere tutto e solo Giubileo, l'amministrazione capitolina deve dare anche priorità alla vita quotidiana dei residenti e rispondere in tempi rapidi ai loro bisogni. Invitiamo il sindaco Gualtieri a venire ad Acilia così da rendersi conto della situazione. Come Azione chiediamo la messa in sicurezza degli attraversamenti su via di Acilia e l'illuminazione del tratto buio davanti alle Terrazze del Presidente, dove non ci sono né lampioni, né marciapiedi".

