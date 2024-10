Atletica Paralimpica, due record mondiali per Ganeshamoorthy ai Campionati Nazionali di Società e Coppa Italia lanci (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ottobre 2024 – Prima giornata all’insegna dei record alla Finale Nazionale dei Campionati Italiani di Società e della Coppa Italia lanci al Tre Fontane di Roma. Dopo il successo alle Paralimpiadi di Parigi, con un miglior lancio da 28,83 Rigivan Ganeshamoorthy (Anthropos) fa segnare il nuovo record del mondo nel disco F52, migliorando il primato siglato in terra francese. Nel pomeriggio l’azzurro è nuovamente in pedana dove ritocca il proprio record iridato anche nel giavellotto con una miglior misura da 21,49 al primo tentativo. Nella sessione inaugurale della manifestazione arriva un primato del mondo anche dalla pista, con Matteo Cappelletti (Anthropos) che taglia il traguardo dei 10.000 in 48:33.91 e fa segnare il nuovo riferimento iridato per la categoria T44. Primati Italiani in pista con Renato Adamo (Parco Sport) che si migliora nei 100 T45 con il tempo di 14. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ottobre 2024 – Prima giornata all’insegna deialla Finale Nazionale deini die dellaal Tre Fontane di Roma. Dopo il successo alle Paralimpiadi di Parigi, con un miglioro da 28,83 Rigivan(Anthropos) fa segnare il nuovodel mondo nel disco F52, migliorando il primato siglato in terra francese. Nel pomeriggio l’azzurro è nuovamente in pedana dove ritocca il proprioiridato anche nel giavellotto con una miglior misura da 21,49 al primo tentativo. Nella sessione inaugurale della manifestazione arriva un primato del mondo anche dalla pista, con Matteo Cappelletti (Anthropos) che taglia il traguardo dei 10.000 in 48:33.91 e fa segnare il nuovo riferimento iridato per la categoria T44. Primatini in pista con Renato Adamo (Parco Sport) che si migliora nei 100 T45 con il tempo di 14.

