Allerta meteo gialla in Veneto domani: il tempo migliora sull'Italia, temperature in aumento. Migliora il tempo sull'Italia e si registra anche un aumento delle temperature: per la giornata di domenica 13 ottobre prevista una Allerta meteo gialla in alcuni settori del Veneto.

Meteo - allerta maltempo in Veneto ed Emilia Romagna. Quanto durerà. Criticità moderata/Allerta arancione Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige Criticità ordinaria / Allerta gialla Emilia Romagna: Pianura modenese Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Maltempo - allerta meteo domani in Emilia Romagna e Veneto per rischio idraulico. La Protezione civile ha emesso per domani, sabato 12 ottobre, una allerta meteo per rischio idraulico per alcuni settori delle due regioni che nei giorni scorsi sono state vittime di allagamenti.

Meteo: allerta rossa, arancione e gialla su diverse regioni già da domani, 11 ottobre. La perturbazione che ha interessato gran parte del Paese nei giorni scorsi si sta spostando verso i Balcani, ma le piogge continueranno a interessare soprattutto il Nord. Nel Centro-Sud, invece, il tempo sarà più stabile e soleggiato, con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Le temperature si manterranno attorno ai 20 gradi al Nord, mentre al Centro-Sud si potranno toccare i 22-23 gradi, con punte ...