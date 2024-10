Ilgiorno.it - "Abbiamo valorizzato la città"

(Di sabato 12 ottobre 2024) Un punto di partenza per un accordo di collaborazione tra municipalità, con l’obiettivo di promuovere la formazione professionale Its, insieme alle aziende e alle associazioni, per scambi culturali e di competenze in ottica di sviluppo del lavoro e dell’imprenditorialità. È quello che ha rappresentato il Forum Internazionale "Kazakhstan-Italy", che si è svolto a Milano con un evento ospitato da Villa Ghirlanda Silva. Protagoniste 40 imprese kazake e 30 imprese italiane, che si sono incontrate per sviluppare partnership, creare opportunità di scambi commerciali con una sessione di B2B.