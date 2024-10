Verissimo: anticipazioni di sabato 12 e domenica 13 ottobre su Canale 5 (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il weekend del 12 e 13 ottobre si preannuncia ricco di emozioni su Canale 5 con “Verissimo“. Il popolare talk show, condotto da Silvia Toffanin, ospiterà volti noti dello spettacolo e non solo, offrendo interviste esclusive e racconti di vita appassionanti. sabato 12 ottobre: storie di vita e famiglia L’appuntamento di sabato, a partire dalle ore 16:30, vedrà come protagonista Nadia Bengala, che parlerà in esclusiva della difficile situazione che sta attraversando la figlia Diana. Spazio poi al talento musicale con la prima intervista della giovane pianista Frida Bollani Magoni, che si racconterà al pubblico anche nel ruolo di scrittrice, segnando così un nuovo importante passo della sua carriera. Tutto.tv - Verissimo: anticipazioni di sabato 12 e domenica 13 ottobre su Canale 5 Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il weekend del 12 e 13si preannuncia ricco di emozioni su5 con ““. Il popolare talk show, condotto da Silvia Toffanin, ospiterà volti noti dello spettacolo e non solo, offrendo interviste esclusive e racconti di vita appassionanti.12: storie di vita e famiglia L’appuntamento di, a partire dalle ore 16:30, vedrà come protagonista Nadia Bengala, che parlerà in esclusiva della difficile situazione che sta attraversando la figlia Diana. Spazio poi al talento musicale con la prima intervista della giovane pianista Frida Bollani Magoni, che si racconterà al pubblico anche nel ruolo di scrittrice, segnando così un nuovo importante passo della sua carriera.

