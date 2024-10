Movieplayer.it - Uomini e donne, Maria rimprovera Sabrina, Martina criticata dal pubblico: "Non ha rispetto"

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Gemma Galgani e Valerio sono stati protagonisti di un nuovo capitolo della loro telenovela, che al momento resta ancora aperta. La puntata dell'11 ottobre diha alternato momenti dedicati al trono over a segmenti incentrati sui protagonisti del trono classico, offrendo una panoramica variegata delle dinamiche in corso tra i partecipanti. Trono Over La giornata si è aperta con un nuovo confronto tra Gabriele e. La dama, nelle puntate precedenti, aveva deciso di concedere l'esclusiva al cavaliere, il quale però ha ribadito più volte di voler conoscere altredel parterre. Al centro dello studio era presente anche Ilaria, evidenziando la volontà di Gabriele di proseguire altre frequentazioni. Il cavaliere ha inoltre sottolineato con fastidio che