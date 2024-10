Treni: lunedì 14 riapre la Faentina (Di venerdì 11 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayRiprenderà lunedì 14 ottobre la circolazione ferroviaria tra Faenza e Marradi, sulla linea Faentina, interrotta dal 22 settembre scorso a seguito degli ingenti danni provocati dal maltempo all’infrastruttura ferroviaria. I primi Treni Firenzetoday.it - Treni: lunedì 14 riapre la Faentina Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayRiprenderà14 ottobre la circolazione ferroviaria tra Faenza e Marradi, sulla linea, interrotta dal 22 settembre scorso a seguito degli ingenti danni provocati dal maltempo all’infrastruttura ferroviaria. I primi

Linea Faentina - lunedì prevista la riapertura - Dal 3 agosto scorso tale collegamento era stato sospeso, e rimpiazzato con autobus sostitutivi, per consentire l’installazione sulla linea del nuovo sistema Ertms cioè un sistema per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni che una volta attivato "permetterà di avere sulla linea prestazioni più elevate" come aveva comunicato Rete Ferroviaria. (Ilrestodelcarlino.it)