Torna nei teatri Mare Fuori Il Musical

ROMA (ITALPRESS) – Torna nei maggiori teatri italiani "Mare Fuori Il Musical", trasposizione teatrale della fortunata serie Rai – Picomedia, diretto da Alessandro Siani e prodotto da Best Live. Nella stagione 23/24 ha girato in lungo e in largo l'Italia, scelto da centomila spettatori. Si tratta delle ultime date, poi lo spettacolo si fermerà definitivamente, dopo un viaggio straordinario che ha abbracciato un pubblico caloroso e pieno di entusiasmo in tutta la Penisola. Lo spettacolo riparte da Modena il prossimo 26 ottobre e poi tappe in tante città come Catanzaro, Palermo, Catania, Terni, Taranto, Pescara, Avellino, Lecce, San Severo, Mantova, Firenze, Varese, Cremona, Brescia, Montecatini, Padova,Eboli, Fermo, Forlì.

