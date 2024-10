Terranuova Traiana. Domenica al Matteini arriva il Grosseto (Di venerdì 11 ottobre 2024) Arezzo, 11 ottobre 2024 – Il Terranuova Traiana, dopo aver pareggiato Domenica scorsa con l'Ostia Mare, torna nuovamente davanti al pubblico amico del Mario Matteini. I biancorossi affronteranno il Grosseto (calcio di inizio alle 15) per la sesta giornata del girone E, del Campionato Nazionale di Serie D. Terranuovesi reduci da 4 risultati utili consecutivi: dopo la sconfitta all’esordio contro il Foligno, i pareggi con Gavorrano in casa, Trestina fuori, la vitoria con la Fezzanese e il match pari in terra romana. Lanazione.it - Terranuova Traiana. Domenica al Matteini arriva il Grosseto Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Arezzo, 11 ottobre 2024 – Il, dopo aver pareggiatoscorsa con l'Ostia Mare, torna nuovamente davanti al pubblico amico del Mario. I biancorossi affronteranno il(calcio di inizio alle 15) per la sesta giornata del girone E, del Campionato Nazionale di Serie D. Terranuovesi reduci da 4 risultati utili consecutivi: dopo la sconfitta all’esordio contro il Foligno, i pareggi con Gavorrano in casa, Trestina fuori, la vitoria con la Fezzanese e il match pari in terra romana.

