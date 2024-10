Ascoltitv.it - Storia di una famiglia perbene Stagione 2: quante puntate sono?

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Secondaal via per la fiction targata Mediaset,di una, la saga ambientata a Bari tra gli anni Ottanta e Novanta, che vede tra i protagonisti Giuseppe Zeno e Simona Cavallari. Ricordiamo che la primaandò in onda ben tre anni fa, nel 2021. Ma daè compostodi una? Gli episodi della primaerano stati otto, ciascuno della durata di cinquanta minuti, che Canale 5 aveva mandato in onda due per volta, per quattro prime serate ed altrettante settimane. Lo stesso schema verrà ricalcato in quest’occasione con inizio venerdì 11 ottobre e finale divenerdì 1 novembre.di una, la trama 1985 – Maria De Santis (Silvia Rossi), ultimogenita di unadi pescatori, cresce insieme ai due fratelli più grandi, Giuseppe (Eugenio Ricciardi) e Vincenzo (Lorenzo Mazzotta).