Quotidiano.net - Stellantis, i nuovi manager dall'Europa agli Usa alla Cina

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Questi i cambiamenti nel management di, decisi'amministratore delegato Carlos Tavares. Riguardano sia la responsabilità di aree come l'rgata, lae gli Usa, sia brand importanti come Alfa Romeo e Maserati. Antonio Filosa, oltre a mantenere il ruolo di ceo del marchio Jeep, viene nominato chief operating officer per il Nord America al posto di Carlos Zarlenga, il cui prossimo incarico sarà annunciato in seguito. Jean-Philippe Imparato, oltre a mantenere il ruolo di ceo di Pro One, viene nominato chief operating officer Enlarged Europe. Succede a Uwe Hochgeschurtz, che lascerà l'azienda. Doug Ostermann viene nominato chief financial officer e sostituisce Natalie Knight, che lascerà l'azienda. In precedenza è stato chief operating officer diChina.