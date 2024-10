Spiati i conti in banca delle sorelle Meloni, da dove arriva la notizia: solo un caso? (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ci mancava anche il dipendente di banca che spiava i conti correnti dei potenti. Dalle sorelle Meloni ai governatori delle Regioni, dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri agli uomini della Guardia di Finanza, la nuova inchiesta che agita la politica arriva da Bari e ha tutti i contorni della spy story con ancora molti punti interrogativi. In apparenza potrebbe non c'entrare granché con l'indagine sui dossieraggi condotta dalla procura di Perugia di cui Libero ha scritto fin da marzo, cioè dall'inizio, sviscerando dettagli di quel «verminaio», per dirla con il procuratore Raffaele Cantone, di accessi abusivi nelle banche dati della direzione nazionale Antimafia e non solo. Liberoquotidiano.it - Spiati i conti in banca delle sorelle Meloni, da dove arriva la notizia: solo un caso? Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ci mancava anche il dipendente diche spiava icorrenti dei potenti. Dalleai governatoriRegioni, dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri agli uomini della Guardia di Finanza, la nuova inchiesta che agita la politicada Bari e ha tutti i contorni della spy story con ancora molti punti interrogativi. In apparenza potrebbe non c'entrare granché con l'indagine sui dossieraggi condotta dalla procura di Perugia di cui Libero ha scritto fin da marzo, cioè dall'inizio, sviscerando dettagli di quel «verminaio», per dirla con il procuratore Raffaele Cantone, di accessi abusivi nelle banche dati della direzione nazionale Antimafia e non

«Io? Un maniaco del controllo» : chi è il bancario che è entrato nei conti di Giorgia e Arianna Meloni e di Andrea Giambruno - E dice di averlo fatto non per un complotto contro il governo. «Quando c’è un governo con un forte consenso, molto riconosciuto e ben voluto dagli italiani, chi non ha idee per contrastarlo si attacca a queste cose. Intanto Coviello è scomparso anche dai social già da qualche tempo. Ma per questo dovrebbe esserci anche un mercato o un punto d’incontro dove domanda e offerta si incontrano. (Open.online)

“Spiati i conti bancari di Meloni e famiglia”. Bancario sotto inchiesta a Bari - Così Giorgia Meloni commenta l’inchiesta aperta dalla procura di Bari sulla presunta violazione del suo conto corrente. Bari, 10 ottobre 2024 – "Dacci oggi il nostro dossieraggio quotidiano”. E ancora sono coinvolti i governatori rispettivamente di Puglia e Veneto, Michele Emiliano e Luca Zaia, il procuratore della Repubblica di Trani, Renato Nitti, oltre a ufficiali dell'Arma e della Guardia di ... (Quotidiano.net)

Spiati i conti correnti di Giorgia Meloni e altri politici - ex bancario licenziato - Tra il 21 febbraio del 2022 e il 24 aprile del 2024, ha effettuato oltre 6.000 accessi abusivi ai loro conti correnti, sfruttando le sue competenze informatiche e la sua posizione privilegiata. (Vanityfair.it)