Feedpress.me - Scarpinato (M5S): "Dichiarazioni aggiustate con Natoli all'antimafia? E' radicalmente falso"

Leggi tutta la notizia su Feedpress.me

(Di venerdì 11 ottobre 2024) In un articolo de La Verità "si afferma che la Procura di Caltanissetta, in occasione della mia audizione come testimone in un procedimento penale nei confronti di Gioacchino, mi avrebbe contestato il contenuto di mie conversazioni con il medesimo, casualmente intercettate, nel corso delle quali avremmo "aggiustato" leche si apprestava a rendere all'. E'