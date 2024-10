Meloni: "Piano Mattei appartiene all'Italia. Rimbocchiamoci le maniche" (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 11 ottobre 2024 “Ringrazio per la scelta di dedicare il 39esimo Convegno nazionale di Capri al contributo che il settore privato può dare al Piano Mattei per l'Africa, penso sia una conferma ulteriore di come il nostro tessuto economico e produttivo capisca l'importanza di questa sfida e sia sempre più consapevole di quanto questo Piano sia un'iniziativa strategica di respiro nazionale". Così Giorgia Meloni, nel suo videomessaggio all'appuntamento dei Giovani imprenditori Confindustria di Capri. Iltempo.it - Meloni: "Piano Mattei appartiene all'Italia. Rimbocchiamoci le maniche" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 11 ottobre 2024 “Ringrazio per la scelta di dedicare il 39esimo Convegno nazionale di Capri al contributo che il settore privato può dare alper l'Africa, penso sia una conferma ulteriore di come il nostro tessuto economico e produttivo capisca l'importanza di questa sfida e sia sempre più consapevole di quanto questosia un'iniziativa strategica di respiro nazionale". Così Giorgia, nel suo videomessaggio all'appuntamento dei Giovani imprenditori Confindustria di Capri.

Giuli: per la prima volta presenti i leader dell'Unione africana Il pragmatismo del settore privato a sostegno di un progetto concreto e realizzabile Il premier ha sottolineato la centralità del tessuto produttivo, spiegando che può offrire idee, "ma soprattutto soluzioni ai problemi concreti perché non c'è nessuno più concreto di chi fa impresa e ogni giorno è chiamato a organizzare il ...

