La marcia dei robot di Elon Musk è giusto un filo inquietante: il video (Di venerdì 11 ottobre 2024) Durante l'evento We, robot organizzato da Tesla a un certo punto ha sfilato tra il pubblico una piccola legione di robot Optimus. Gli androidi sono rimasti in sala, hanno interagito con il pubblico e spillato birre. Non è ancora chiaro quando arriveranno sul mercato ma ormai il loro sviluppo sembra molto avanzato. Fanpage.it - La marcia dei robot di Elon Musk è giusto un filo inquietante: il video Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Durante l'evento We,organizzato da Tesla a un certo punto ha sfilato tra il pubblico una piccola legione diOptimus. Gli androidi sono rimasti in sala, hanno interagito con il pubblico e spillato birre. Non è ancora chiaro quando arriveranno sul mercato ma ormai il loro sviluppo sembra molto avanzato.

