Jannik Sinner stacca Alcaraz nella classifica dei guadagni! Il più ricco nel 2024, ma il torneo in Arabia… (Di venerdì 11 ottobre 2024) Jannik Sinner svetta in maniera perentoria in testa alla classifica dei guadagni sportivi, ovvero il Prize Money Ranking che prende in considerazione tutti i premi in denaro guadagnati dai tennisti per i risultati conseguiti nei vari tornei durante la stagione. Il fuoriclasse altoatesino ha infatti messo da parte 11,3 milioni di dollari statunitensi (circa 10,33 milioni di euro) e può ulteriormente incrementare il proprio bottino al Masters 1000 di Shanghai, toccando 11,6 milioni di dollari in caso di approdo alla finale e 12,4 milioni in caso di trionfo sul cemento cinese. Jannik Sinner avrà poi tutta la possibilità di arricchire il proprio corrente tra il Masters 1000 di Parigi-Bercy e le ATP Finals, dove sono previsti lauti montepremi.

