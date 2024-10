Il viceministro Leo: “Possibile che si torni alla detrazione del 50% delle ristrutturazioni sulla prima casa” (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Penso che potremo tornare a una detrazione del 50% sulle ristrutturazioni della prima casa, senza prendere impegni e compatibilmente con le risorse disponibili, ma non prometto niente”. Lo afferma il viceministro dell’Economia Maurizio Leo al convegno ‘Far crescere insieme l’Italia’. Il viceministro ha risposto in questo termini a una domanda sul Possibile ripristino della detrazione del 50% che scade quest’anno per scendere al 36%. L'articolo Il viceministro Leo: “Possibile che si torni alla detrazione del 50% delle ristrutturazioni sulla prima casa” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Il viceministro Leo: “Possibile che si torni alla detrazione del 50% delle ristrutturazioni sulla prima casa” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Penso che potremo tornare a unadel 50% sulledella, senza prendere impegni e compatibilmente con le risorse disponibili, ma non prometto niente”. Lo afferma ildell’Economia Maurizio Leo al convegno ‘Far crescere insieme l’Italia’. Ilha risposto in questo termini a una domanda sulripristino delladel 50% che scade quest’anno per scendere al 36%. L'articolo IlLeo: “che sidel 50%” proviene da Il Fatto Quotidiano.

