Il Carisport non è ancora disponibile: l’Angelini Cesena si affida al MiniPalazzetto (Di venerdì 11 ottobre 2024) Archiviato il pre-campionato, l’Elettromeccanica Angelini Cesena è pronta per inaugurare la nuova stagione, la decima consecutiva in serie B1, domenica 13 ottobre sul campo di Mestrino in provincia di Padova, fischio d’inizio alle ore 18. La formazione romagnola è, ancora una volta, all’insegna Cesenatoday.it - Il Carisport non è ancora disponibile: l’Angelini Cesena si affida al MiniPalazzetto Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Archiviato il pre-campionato, l’Elettromeccanica Angeliniè pronta per inaugurare la nuova stagione, la decima consecutiva in serie B1, domenica 13 ottobre sul campo di Mestrino in provincia di Padova, fischio d’inizio alle ore 18. La formazione romagnola è,una volta, all’insegna

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Carisport non è ancora disponibile: l’Angelini Cesena si affida al MiniPalazzetto - Archiviato il pre-campionato, l’Elettromeccanica Angelini Cesena è pronta per inaugurare la nuova stagione, la decima consecutiva in serie B1, domenica 13 ottobre sul campo di Mestrino in provincia di ... (today.it)

Claudio Baglioni ritorna al teatro Bonci - Claudio Baglioni riprende il suo percorso concertistico nei teatri lirici italiani passando anche da Cesena, dove era stato anche nel 2022. (corrierecesenate.it)

Al via la A2 con Team Avino, TC Vomero e New Tennis Torre del Greco - C’è grande attesa per l’inizio del campionato maschile di serie A2 che vede ai nastri di partenza per la Campania tre squadre, la migliore espressione del nostro movimento. (ilmattino.it)